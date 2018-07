El que fuera líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, habla del suicidio de la formación en un artículo publicado en 'El Mundo'. Considera que lo peor de un suicidio es que sea a plazos. "El problema no es la disolución en Podemos, que me parecería una pérdida importante porque no son las mismas identidades, es que dejamos huérfana a una parte de la representación política", señala.

Destaca que Podemos "no tiene la misma política de alianza ni los mismos gestos de Izquierda Unida". Subraya que Izquierda Unida tiene resistencia a las políticas conservadoras y de Gobierno pero sabe negociar para fomentar las alianzas de izquierdas. "No creo que debamos disolvernos", apunta.

Para Gaspar Llamazares el proyecto político de Podemos "es novedoso y necesario pero el de IU sigue estando vigente por su capacidad de negociar y crear gobiernos".