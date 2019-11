Tras el batacazo del partido en las Elecciones Generales, Igea asegura que no quiere hablar "de las cabezas" que tienen que caer. Considera que España "necesita salir de las trincheras y resolver la crisis territorial".

Asegura que Ciudadanos ha nacido "para ensanchar el centro y no depender de los nacionalistas". "Nuestro error ha sido no ser útiles a los ciudadanos y no ser capaces de decirles que hemos hecho ese trabajo de no depender de los nacionalistas", reconoce.

Cree que los españoles ha percibido a la formación naranja "como parte de un bando". "Si no somos capaces de servir a nuestro país no me importa nada lo que pase con este partido", concluía.

