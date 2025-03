Fernando Clavijo, antes de la reunión sobre la financiación al reparto de menores migrantes: "El Gobierno no tiene una política migratoria en estos momentos"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne hoy en Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la financiación del acuerdo de distribución extraordinaria de unos 4.400 menores migrantesno acompañados de Canarias y de Ceuta entre el resto de comunidades autónomas.

De esta reunión se espera que se negocie el estado de las partidas económicas correspondientes a la denominada 'Agenda canaria'. Fue con la ministra Sira Rego con quién se acordaron los criterios de distribución de los menores.

El encuentro estaba previsto para el 12 de febrero, pero tuvo que ser aplazado por enfermedad de la ministra, según aclaró el Ejecutivo canario.

Clavijo, antes de mantener el encuentro con la ministra Montero, ha hablado en 'Espejo Público' y ha asegurado que el Gobierno actualmente no cuenta con con una política migratoria. "Creo que -el Gobierno de España- no tiene política migratoria en estos momentos", declara Clavijo. "Creo que están muy alejados de la realidad", añade.

Avanza que quiere hablar de la diferencia de recursos entre regiones, "de algunos acuerdos que tenían en materia presupuestaria" y sobre qué ocurrirá con el real decreto ley o proposición de ley sobre la situación de los menores migrante en Canarias.

"Quiero recordar que, no hace mucho, en Arguineguín, en el puerto, tuvo que ir un juez a levantar un campamento por la vergüenza de la vulneración de los derechos de los seres humanos que ahí estaban hacinados...", explica. "No tiene sentido seguir esperando meses y meses por algo que no llega porque yo creo que no tienen interés en resolverlo", afirma.

El encuentro esta previsto que se celebre a las 12.00 horas, en la sede del Ministerio.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.