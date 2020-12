EXCLUSIVA: Rafael Amargo, sobre los pinchazos telefónicos: "Si quieren pueden escuchar hasta que hay un kilo de explosivos"

Asegura Rafael Amargo que no quiere ni saber quién está detrás de la operación que le ha llevado a pisar el calabozo pero niega tajantemente las acusaciones. Desde el teatro done por estos días representa 'Yerma' asegura que no se considera el cabeza de turco de nada. Se define como 'un desahogao'.

Cree que en las escuchas policiales los agentes pueden haber sacado sus expresiones de contexto. "Si esto es rojo digo que es rojo y si eso es un kilo de azúcar, digo que es azúcar, ahora que tú quieres escuchar que es un kilo de explosivos de Río Tinto...También hay que entender las cosas", señala.

"El que me conoce sabe que yo no tengo filtros. Yo puedo hablar de lo que me dé la gana, puedo hablar de que quiero comprarme el Challenger para ir a la luna, incluso", asegura el artista. Dice Rafael Amargo que "estas cosas de polis y cacos" no le han gustado nunca.

Niega tajantemente las últimas informaciones que establecen que el bailaor ofreció unos 13.000 euros por droga. Tal y como le ha contado al reportero de Espejo Público, José Luis Tora, el miedo no le va a parar y va a defender su inocencia. Cuenta que la conversación sobre la presunta lavandería está decontextualizada. Explica Amargo que en el teatro suelen tener un almacén donde está el vestuario, la escenografía y alguien le preguntó si en esa lavandería había toma de agua, a lo que él respondía que en realidad no era una lavandería porque no tiene toma de agua.

