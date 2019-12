Arranca la XIV legislatura, y se celebra este martes la sesión constitutiva de las cortes tras las pasadas elecciones generales. Desde el Congreso de los diputados hemos podido hablar con Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario del partido de Santiago Abascal, ante la duda de si Vox va a tener representación en la mesa del Congreso.

"Vox no excluye a nadie, lo que hay es un sistema que diseñó el PP junto con el PSOE y otros partidos hace 40 años, que dice que los cuatro partidos con más representación son los que tienen que ocupar las cuatro vicepresidencias y secretarias y como Vox es la tercera fuerza en el Congreso, lo lógico es que tuviéramos una vicepresidencia y una secretaria" decía Espinosa de los Monteros.

Según el portavoz del partido de Santiago Abascal, "toda la izquierda y el nacionalismo esta tejiendo una alianza contra Vox". Le hemos preguntado por los posibles candidatos a la presidencia y vicepresidencia en el Congreso pero éste no confirma que la candidata a la presidencia sea Macarena Olona y a la vicepresidencia Gil Lázaro, puesto que según nos informa aún no lo han decidido, y afirma que de los 52 diputados cualquiera sería un buen candidato.

Respecto a las negociaciones de Sánchez para formar gobierno, Espinosa de los Monteros: "es posible y no sería precisamente bueno para España, pero me temo que si no es antes de navidad, será después pero la izquierda y el separatismo, los que más daño pueden hacer a España sí se pondrán de acuerdo, pero no será un gobierno muy largo y volveremos a elecciones"

También, ha comentado la foto que subió con Pablo Iglesias sentados en la Cumbre del Clima que ha tenido gran revuelo: "A veces la izquierda es más natural que otros, y Pablo Iglesias es una persona correcta con la que me separa un océano ideológicamente, pero nos tratamos con cortesía".