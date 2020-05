"Es muy probable que el próximo invierno haya una vacuna que funcione en cierta medida"

Explica Zúñiga que las llamadas vacuna de China y la americana ya están en ensayos clínicos en humanos y podrían llegar antes que otras. "Esto es muy bueno porque con tantas vacunas que se están probando es muy probable que el siguiente invierno haya alguna que pueda funcionar en cierta medida", detalla.

Por su experiencia con otros coronavirus es que no es tan sencillo tener una vacuna que funcione y que no cause ningún efecto secundario a los vacunados una vez que se enfrenten al virus. En el pasado algunas vacunas inducían a la protección pero cuando los animales vacunados se enfrentaban al virus la enfermedad era peor que si no estuvieran vacunados, ha avanzado. Por ese motivo su equipo trabaja en otras vacunas que no tengan esos problemas.

Respecto a los resultados del estudio de seroprevalencia, cree que han arrojado que había muchas personas que sin síntomas han estado infectadas. "La parte positiva es que muchos infectados no han tenido síntomas y que el confinamiento ha funcionado", destaca. Pide que en la desescalada se cumplan las medidas de higiene y de separación entre personas y así se convivirá con el virus con un riesgo moderado.

Respeto a los efectos secundarios de la cloroquina y la oxicloroquina, utilizados para tratar algunos casos de coronavirus, explica que son medicamentos que por su mecanismo de acción pueden causar "tremendos efectos secundarios". "Es verdad que funcionan pero usarlos es como matar moscas a cañonazos. Hay que buscar cosas más específicas y mucho menos tóxicas para los pacientes"

