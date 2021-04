Eric Hadj, periodista galo, explica la llegada de jóvenes franceses a España: "Quieren vivir, ser libres"

Francia se cierra. Emmanuel Macron decreta el confinamiento total en todo el país y cierra los colegios durante 3 semanas. Una medida que era la última opción pero, con la incidencia acumulada por encima de 700 casos por cada 100.000 habitantes, dice el presidente francés que la situación es más peligrosa que en otoño. Eric Hadj, periodista de Paris Match, ha asegurado en el programa Espejo Público que "los jóvenes franceses quieren vivir, ser libres" por eso vienen a España".

"Este confinamiento no es tan duro porque la gente tiene la posibilidad de salir fuera todo el día" ha explicado el periodista francés, Eric Hadj. "Lo que pasa es que no van a a poder pasar de un departamento a otro y esto va para las vacaciones francesas en Madrid o en España, pero todavía no hay detalles para los viajes en Europa".

Sobre la llegada de jóvenes franceses a España cada fin de semana, el periodista francés ha explicado que todavía no se ha hablado de quitar los viajes a Europa. He viajado recientemente en avión a España he visto a grupos de chavales de entre 18 y 25 años pero creo que esto parará porque hemos llegado a 59.000 casos de coronavirus al día. Estamos llegando a la saturación de las UCIs".

"Aquí se habla poco de los franceses que van a España. La juventud esta harta de este confinamiento, es la hora de vivir para ellos. Buscan vida por eso vienen a España. Aquí estamos vivos dicen los franceses al llegar a España" ha asegurado Eric Hadj que añade que puede haber una invasión de franceses este fin de semana.

