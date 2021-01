Eleonora, siberiana en Madrid, critica la falta de actuación previa ante el temporal de nieve: "No había maquinarias ni agentes de movilidad"

Eleonora Faust nació en Siberia, pero lleva 15 años residiendo en España. La guía turística en Madrid no ha podido ocultar en Espejo Público su sorpresa por la falta de medidas en la capital, que escasearon ante la intensa nevada que traía Filomena.

"Está pasando lo que no tenía que pasar", explica Eleonora. "No se han puesto medidas. El viernes, los servicios especiales estaban esperando a que la nieve cubriera del todo Madrid, ¿por qué no había maquinarias?", se pregunta desconcertada.

"El viernes, la nevada no fue imprevista, porque todos sabíamos lo que venía", continúa Eleonora. De acuerdo a sus declaraciones, desde el mismo día en que empezaron a caer los primeros copos de nieve se tendrían que haber puesto en funcionamiento las máquinas para mantener limpias las carreteras.

Y para ello, considera que las calles se tendrían que haber cortado al paso mucho antes. Así, evitaríamos tener ahora "una pista de hielo" en la Comunidad de Madrid, advierte.

Otro de los puntos que critica Eleonora es la lentitud de la retirada de los árboles caídos a causa del temporal. "Yo vivo en la Gran Vía. El sábado salí y había muchos árboles caídos. ¿Por qué han esperado hasta hoy cuando el sábado era el día perfecto?", insiste sorprendida, ya que ahora pesan más por la nieve y el hielo.

En Siberia, este tipo de nevadas no son algo inusual. "Tenemos nieve hasta marzo o abril", explica la guía turística.

"Pasan más maquinarias y colabora más gente, sobre todo por la noche, para limpiar. Así, no hay colapso y todo está abierto", continúa Eleonora.

En su país, son los agentes de limpieza los que abren los pequeños caminos ante las nevadas, al tiempo que en los edificios esta tarea corresponde al personal de mantenimiento.

El aeropuerto de Barajas permaneció cerrado durante 48 horas por las consecuencias de Filomena, otro aspecto contrario a lo que ocurre en Siberia cuando acontece este tipo de temporal. "Se retrasan los vuelos por las ventiscas, pero nunca se han suspendido los vuelos o cerrado las pistas".

Por último, Eleonora hace referencia al cierre temporal de los colegios en algunas Comunidades de España. Como anécdota, la siberiana recuerda que en su país sólo se han cerrado una vez las clases de los niños más pequeños, un día en el que se llegaron a alcanzar los 35 grados bajo cero.

