El spot de campaña de Ángel Gabilondo como 'soso, serio y formal' inspirado en Loquillo que adelanta Espejo Público

El candidato del PSOE-M para las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, ha presentado el primer spot bajo el título "Soso, serio y formal" en Espejo Público.

El anuncio, ha reconocido Gabilondo, está inspirado en el tema de Loquillo 'Feo, fuerte y formal'. "Al verlo reconocemos enseguida la canción, pero el lema de la campaña es gobernar en serio. Este asunto tiene que ver con señalar que también la política necesita una serenidad, un sosiego y crear condiciones para poder trabajar con otros abiertamente".

En el vídeo para las Elecciones Madrid 2021 se muestra a los votantes y advierte: "No soy un político de marketing".

El candidato socialista saca partido de las calificaciones de soso, con la que "algunos" lo identifican para convertirlas en las cualidades que debe tener el futuro presidente de la Comunidad de Madrid. "Algunos dicen que soy un soso, si es por sosegado puede que tengan razón. Será porque no creo en la bronca, porque cuando hay gritos pido la palabra, porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica, no resumo mi programa en un tuit. Tengo mucho más que decir".

A los que señalan que es "demasiado formal y serio" les responde que "será porque el descaro y el insulto no me representan. Será porque no creo ni en el odio ni en la tensión. Será porque pienso en quienes solo han crecido con crisis y más crisis, será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo, con sus abuelos trabajando y sus padres en el paro o sobreviviendo, cuando en Madrid no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo".

Puedes ampliar la información sobre esta noticia en ATRESPLAYER.