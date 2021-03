El emotivo relato de Amparo, sanitaria y superviviente del coronavirus: "Vengo a dar voz a todos los que ya no están"

Amparo Martínez es sanitaria y una superviviente del coronavirus. Se contagió durante la primera ola, a principios de la pandemia, y pasó 46 días ingresada en la UCI por fallos multiorgánicos. A día de hoy sigue sufriendo las secuelas de la enfermedad y ha querido visitar Espejo Público para dar fe de su dura experiencia.

"Después de 46 días en UCI y de 2 meses en planta, sigo con secuelas importantes. El cansancio es lo que sobre todo queda, después vienen los dolores de cabeza importantes y la falta de movilidad en el brazo izquierdo, donde tuve un trombo", cuenta la sanitaria.

Son algunas de las muchas consecuencias a las que Amparo ha tenido que ir enfrentándose día a día tras superar el coronavirus, una lucha que sigue siendo todavía constante.

El 21 de marzo empezó su pesadilla, siendo una de las primeras personas que ingresaron a causa de la COVID-19. "Nadie sabía lo que estaba pasando ni lo que venía. Al ser sanitaria os doy las gracias por darme la oportunidad de dar voz a todos los que lo hemos pasado, muchos de los cuales se han quedado por el camino y otros están en lucha".

Con voz ahogada, cuenta como, después de todo lo que ha pasado y sigue pasando, el tribunal médico consideró que debía incorporarse nuevamente al trabajo. "Se me ha quedado una afonía permanente por los días de entubación y la traqueotomía. Exteriormente me pueden ver bien, pero interiormente no lo estoy".

Amparo pide que sean escuchados todos los sanitarios y que se valore su trabajo. Denuncia que, al principio de la pandemia, tanto ella como muchos de sus compañeros contrajeron el virus por falta de medios. "Podrían haber tenido en cuenta a los sanitarios que estábamos frente a lo que venía, pero no tuvimos protección".

Amparo ha querido contar su dura experiencia no solo en televisión, sino también a través de una carta en la que denuncia la poca consideración que han tenido hacia ellos y el hecho de que ahora la obliguen a volver a su puesto de trabajo.

"Ahora que se van a empezar a homenajear a los sanitarios, tengo la sensación de que no importamos nada, somos un número y cuando tienen que responder por nosotros –la administración- se ponen de lado. Muchos aplausos y palabras bonitas, pero me quedo con los hechos, que son que después de 43 años dejándome la piel para salvar vidas y poniendo en riesgo la mía propia, que casi la pierdo, me manden a trabajar y no pase nada", cita en el texto.

Considera que ahora lo esencial no sólo es dar voz a los sanitarios que siguen 'a pie de guerra', sino también a los que se han ido, ya que "no hay que olvidarlos". Y para "los que estamos, aplausos y flores no solo bastan, también hay otras muchas cosas. He sentido mucho cariño, pese a estar incomunicada durante 46 días, he notado que mi familia, compañeras y amigos estaban conmigo".

Emocionada, Amparo insiste en lo dura que fue su experiencia, incluso una vez superado el coronavirus. "Tuve que aprender a volver a andar y a comer sola porque no podía". Por todo ello pide más empatía y conciencia por parte de las autoridades para que tengan en cuenta lo difícil, si ya lo ha sido para todos, que ha sido para los sanitarios, que han luchado y siguen haciéndolo por nosotros para combatir al coronavirus.

