El presidente de medicina preventiva, sobre la gestión del coronavirus: "Invertir en un hospital es tirar el dinero"

Afirma Rafael Ortí que en casuística nos encontramos ya en una tercera ola de coronavirus. "Siempre hay una relación causa-efecto. En un primer momento la primera ola fue un tsunami que llegó sin estar preparados y en verano las reuniones tuvieron como consecuencia la segunda ola. A la vuelta de vacaciones con la incorporación al trabajo y universidades hubo otra ola", señala.

Lo importante del mensaje, señala, es que cada vez que hay una causa tenemos una consecuencia y para saber qué va a ocurrir hay que preocuparse por cuál es el origen.

El presidente de la sociedad española de medicina preventiva, Rafael Ortí, cree que la forma de comportarse de la población cambia en cada lugar por lo que no ve problema que cada comunidad tenga un plan propio para las Navidades.

Señala que "todos tenemos un negacionismo oculto cuando no se quiere ver la enfermedad y hay otro de las administraciones cuando no repercuten con su toma de decisiones donde debe actuarse". Para Ortí poner el foco en las UCI es llegar tarde y no invertir donde corresponde. "Invertir en un hospital es tirar el dinero. Hay que ir al principio, a la detección precoz y la atención primaria. La solución es rastreo, detección precoz y aislamiento", señala.

