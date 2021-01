Fernando Cocho, sobre la investidura de Joe Biden, presidente de Estados Unidos: "Esperemos que no haya un atentado"

Washington se blinda tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos de hace dos semanas. Fernando Cocho, experto en inteligencia y seguridad, analiza la posibilidad de que se produzcan nuevos altercados durante el acto de posesión de Joe Biden, el próximo 20 de enero.

"Problemas habrá seguro", advierte Cocho, quien recuerda que el Capitolio de Michigan fue también asaltado por los ultraderechistas. "No olvidemos que Estados Unidos vive una fractura social muy importante". La solución que imprime el especialista es tratar de determinar dónde están esos problemas y saber cuáles serán los que acontezcan más adelante. "Violencia habrá, lo que no se sabe es cómo".

El temor a un nuevo atentado ha hecho ampliar las precauciones. Una de ellas ha sido la revisión del historial de todos los soldados de la Guardia Nacional por si hubiera algún infiltrado.

De hecho, Cocho recuerda que durante el ataque al Congreso de Estados Unidos se descubrió la participación de algún miembro de la seguridad del Capitolio, lo que ha hecho estallar las alarmas. "Se hacían 'selfies', animaban a los asaltantes e incluso les ayudaban a entrar al Capitolio de alguna manera", continúa.

Preguntado por la posibilidad de un atentado, confía en que no se produzca. "Esperemos que no, pero no cabe duda que entre tanto exaltado ultraderechista puede haber un iluminado que se crea que está en derecho de matar a un presidente", explica. Sin embargo, el experto lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que se están tomando medidas de seguridad como nunca antes.

Incluso advierte que la ausencia de Donald Trump durante el acto de posesión de Joe Biden puede significar que "esté intentando relajar la tensión", concluye.

