Conde-Ruiz analiza los datos del paro que suben en diciembre hasta un 22,9%: "Hemos retrocedido hasta 2018"

Hoy el ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social han hecho públicos los datos del paro correspondiente al mes de diciembre de 2020. El paro ha registrado un incremento de 724.532 personas en diciembre de 2020, lo que supone un 22,9% más que el mismo mes del año 2019. Sin duda, tras casi un año marcado por la pandemia del coronavirus, 2020 acaba con un aumento considerable del desempleo.

José Ignacio Conde-Ruiz, economista, ha analizado los últimos datos del desempleo en España en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias y ha indicado que, aunque "los datos eran esperables", no dejan de ser "dramáticos", aun así indica que son datos que indican un retroceso de hasta dos años "hemos retrocedido hasta 2018".

En el mes de diciembre, la Seguridad Social ha contado con un total de 26.432 más de ocupados, sin embargo, aun son cifras insuficientes comparadas con los niveles previos a la pandemia del coronavirus, ya que diciembre ha terminado con 36.825 personas en el paro, lo que hace un total de 3,888.137 desempleados en España, un descenso inusual ya que habitualmente diciembre es un mes en el que el empleo suele crecer por motivo de la campaña de Navidad.

La subida del paro en 2020, motivada por la crisis del coronavirus, ha roto con siete años de bajadas del desempleo, pero que podrían haber sido cifras mayores si no fuese por la ayuda de los ERTE, que ha afectado a unos 783.000 personas, ya que no cuentan como desempleados, sino como ocupados a pesar de que sus negocios estén suspendidos temporalmente o con jornada reducida. "Los ERTES han sido los gran protagonistas de la pandemia, ya que han conseguido frenar la caída pero han podido proteger el empleo de los que tienen un contrato indefinido. Sin embargo, los ERTE no han podido evitar que, los que tenían contratos temporales fueran despedidos. Esto ha generado que el paro haya aumentado más que la afiliación", ha indicado Conde-Ruiz.

Por sectores, "sin duda, los más afectados son todos los asociados a la movilidad, a la hostelería, al turismo o al ocio, que no han podido operar con normalidad", ha indicado el economista. El más afectado con diferencia ha sido el sector servicios que ha sumado 506.084 desempleados, especialmente afectado por los cierres de la hostelería y el comercio. A continuación, el sector de la construcción ha registrado 44.133 nuevos desempleados, seguido por la agricultura, con un aumento de 41.178 parados más y, de la industria, con un aumento de 40.265 nuevos desempleados.

Conde-Ruiz ha destacado la importancia a nivel económico que puede generar la vacunación masiva "como una inversión", indicando que en cuanto antes haya inmunidad de grupo, menos habrá que invertir en ERTES: "Si hay que invertir recursos de logística, se debe hacer", de ahí la importancia de invertir en la vacunación masiva.

