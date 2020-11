Cristina Rodríguez, diseñadora de las máscaras de 'Mask Singer', desvela un secreto oculto del programa

Cristina Rodríguez es la diseñadora de los laboriosos trajes que esconden el secreto mejor guardado de la televisión, los famosos que se encuentran bajo las máscaras del programa de Antena 3 'Mask Singer: Adivina quién canta'. Esta mañana, la diseñadora ha visitado el plató de Espejo Público, donde ha asegurado que hasta ella desconoce quién se camufla en los trajes que diseña.

"Os tengo que decir que no sé quién está debajo de las máscaras", explica Cristina entre risas. Adelantándose a las preguntas de los compañeros de Espejo Público, cuenta que hasta sus amigos le hacen chantaje con tal de saber quiénes son. "Te cambio esa información por esta. Pero no sé nada".

La diseñadora de 'Mask Singer' ha añadido, además, que prefiere que sea así, ya que disfruta de la incertidumbre de no saber qué famoso se oculta bajo sus diseños. "Lo veo como si yo no hubiera hecho nada. Me lo paso genial".

Preguntada sobre cómo es posible diseñar estos trajes y máscaras para personas sobre las que desconoce su identidad, Cristina explica que es un trabajo muy difícil, ya que la complexión de las personas es muy variable. "Podemos tener a Romay, o podemos tener a una persona de 1,50", aunque confiesa que alguna vez le han desvelado el género del famoso o famosa.

Sin embargo, añade que la dificultad de la creación de los trajes es muy relativa, y que la primera impresión alguna vez le ha fallado. "Los que creíamos a priori que iban a ser muy difíciles fueron muy fáciles, y al contrario". Y pone sobre la mesa el ejemplo de 'la cerdita', que fue "el primero que hicimos, y el más fácil".

Explicando el resto de máscaras que sí que presentaron una mayor dificultad a la hora de ser diseñados, Cristina ha hecho un pequeño spoiler para el próximo programa de Mask Singer, revelando inconscientemente uno de los trajes que aparecerán, el personaje del Robot, sobre el que añade, entre risas por su ligera equivocación, que "fue muy difícil y que hicimos muchas versiones".

Concluyendo la entrevista, Cristina ha hecho referencia al éxito del programa de Antena 3. "Lo ves tuiteando, lo ves en familia... Tiene todos los componentes para que todo el mundo lo vea".

Puedes ver la entrevista completa de Cristina Rodríguez, diseñadora de 'Mask Singer: Adivina quién canta', en Atresplayer.