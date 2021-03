César Carballo: "Las capacidades de las UCI están al máximo, nos va a costar tiempo vaciarlas"

César Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, advierte que la presión hospitalaria sigue siendo elevada y las "capacidades de las UCI están al máximo, nos va a costar vaciarlas".

Carballo afirma que se necesita mucho tiempo para desocupar las unidades de críticos por lo que todas las medidas preventivas son "bien recibidas". Sin embargo, subraya que aunque hay restricciones "no hemos hecho confinamiento como por ejemplo Portugal por lo que con estas medidas no vamos a poder bajar la incidencia más de 100 ó 150 casos. Lo dijimos hace tiempo, las medidas no son suficientes".

¿Se debe cerrar todo en Semana Santa? El experto lo tiene claro: "Andar con estas restricciones permanentemente también mata negocios, entiendo que a nivel económico es muy importante tener una cierta apertura pero es que no hemos llegado al objetivo que queríamos". El emergenciólogo español confirma que si la situación continúa así "va a ser complicado que podamos salvar el verano".

Carballo cuenta que la primera ola "la afrontamos como un país, después empezamos con 17 reinos de taifas donde cada uno hacía lo que quería y por fin podemos afrontar esta guerra como un país nuevamente".

