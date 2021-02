Carmen, vecina de El Puche que perdió a su marido por la falta de luz: "Se me ponen los pelos de punta"

Los vecinos de El Puche (Almería) llevan años sufriendo los cortes de luz provocados por los enganches ilegales que se destinan a plantaciones de marihuana, entre otros actos delictivos. Espejo Público ha entrevistado a Carmen, residente del barrio andaluz, que denuncia que perdió a su marido, conectado a un respirador, por la falta de electricidad.

"Llevo 3 meses, día tras día y noche tras noche, sin luz", contaba una de las vecinas del barrio. Una historia similar es la de Encarna, también residente de El Puche, que sufre las consecuencias de la falta de electricidad junto a su hijo en silla de ruedas. "No la puedo usar porque no tenemos luz para poder generarla", contaba.

La imagen se repite para vecinos y dueños de los establecimientos, que han tenido que comprar generadores de su propio bolsillo para poder seguir con su día a día, unos gastos que se suman a las consecuencias económicas del coronavirus.

Carmen es otra de las afectadas. Su marido vivía conectado a un respirador, pero la falta de electricidad impidió que la máquina se alimentara de energía, lo que provocó hace años su fallecimiento, cuenta.

"Es lo que siempre me ha pasado". Su marido sufrió las consecuencias y ahora lo sigue haciendo hace ella. "Tengo una minusvalía del 60%, voy con muletas y llevo 6 meses sufriendo por la luz, cuando no se corta de día se corta de noche", denuncia.

Carmen confiesa además el temor que supone para ella llegar a su casa sin saber cuál será el estado de la electricidad ese día. "Se me ponen los pelos de punta. No tengo a nadie, me encuentro sola".

A sus argumentos añade los pagos mensuales que hace a la empresa que gestiona la electricidad del barrio. "Llevo 54 años pagándole a Endesa mes a mes como para que me tenga con estos problemas, tienen que cumplir conmigo", insiste Carmen.

La compañía eléctrica también ha respondido a las quejas. Se justifican diciendo que no pueden permitir que la red de distribución se use con fines delictivos, motivo por el que se ven obligados a cortar el suministro eléctrico.

"La red de distribución de ciertos puntos de Almería está sometida a un continuo sabotaje con fines delictivos, especialmente destinado a cultivar plantaciones de marihuana que demandan cada una de ellas unas potencias que equivalen al consumo de 35 viviendas", explicaban en un comunicado.

"Además, esta energía la demandan las 24 horas del día, provocando con ello situaciones de gran riesgo eléctrico y motivando a que salten las protecciones de los centros de transformación o que se quemen líneas subterráneas", añadían.

