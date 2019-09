Confirma que Blanca Fernández Ochoa se dejó en su vehículo su bolso con la documentación y 15 euros. Un hecho que no le sorprendió ya que considera que si iba a hacer una ruta el bolso podía estorbarle.

Descarta que Blanca hubiera iniciado una ruta del Camino de Santiago ya que al dejar la documentación no podría quedarse en ningún albergue. Asimismo, añade que no barajan otra hipótesis más que la esquiadora sufriera una accidente en la montaña."Sabemos que si no ha vuelto es por una accidente, no hay otra razón por la que no haya vuelto", añade.

Destaca que en un primer momento le sorprendió que no regresara al domicilio de Ravaca (Madrid) donde residía con él y su hermana tras la tormenta de granizo. "Cuando hubo la tomenta mi mujer y yo comentamos: "Ahora aparece la olímpica con el plan de 4 días chafado, pero como había hecho búsquedas en casa rurales tampoco le dimos mucha importancia a que no regresara".