Así se fraguó el terremoto político de Ciudadanos y el PSOE que ha sacudido a la política española

En medio de la crisis sanitaria por la pandemia la política española se ha visto sacudida este martes. Todo comenzó cuando Ciudadanos y PSOE registraron una moción de censura conjunta en Murcia, para romper así su pacto con el PP.

Uno de los principales motivos del estallido político en Murcia es la vacunación irregular de unos 400 cargos de la consejería, tal y como asegura la formación de Arrimadas. El otro detonante serían las exigencias de Vox en esa región, como la implantación del pin parental, para seguir apoyando al Gobierno. Algo que Ciudadanos no estaría dispuesto a apoyar.

El caos político en Murcia ha salpicado directamente a la Comunidad de Madrid.

La noticia de la moción de censura de Ciudadanos al PP en la región de Murcia hizo que, en un comunicado inesperado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciase su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas ante la posibilidad de una moción de censura de Ciudadanos, su hasta ahora socio de coalición en el Gobierno regional. A esto se suma que el PSOE de Madrid pudiese desalojarla de la Puerta del Sol. La nueva cita con las urnas será el martes 4 de mayo.

La relación entre Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (C's) nunca ha sido fácil y los desencuentros en el ejecutivo madrileño eran constantes hasta que este martes han saltado por los aires. "Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. Si no tomo esta decisión Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya habían hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre", ha señalado Ayuso en una comparecencia sin preguntas.

Entre tanto, los grupos del PSOE y de Más Madrid han presentado dos mociones de censura contra Ayuso en el registro de la Asamblea de Madrid, y la Mesa las ha admitido a trámite, por lo que está en el aire si finalmente habrá elecciones en mayo o por el contrario, las mociones saldrán adelante.

Se trata de dos maniobras incompatibles y que se decidirán en los tribunales en los próximos días, dado que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid impide disolver la Asamblea cuando haya una moción de censura "en tramitación".

A el terremoto político de Madrid y Murcia, se suma Castilla y León. El PSOE regional ha presentado este martes una moción de censura contra el gobierno de Castilla y León, liderado por el popular Alfonso Fernández Mañueco en coalición con Ciudadanos. Sin embargo, no darían los números para que la moción saliese adelante. El PSOE necesitaría el apoyo de cuatro de los 13 procuradores de Ciudadanos, pero el partido naranja ya ha anunciado que no los apoyarán.

