¿Por qué aumentan las agresiones al personal sanitario?

Carmen Germain no ha conseguido olvidar al individuo que una tarde le apuntó directamente a la cabeza con un revolver mientras hacia su guardia en el Hospital Río Carrión de Palencia. Al parecer, un grupo de enfermeras que en ese momento hacían su turno en la planta octava de dicho centro vieron a un individuo que paseaba por los pasillos. Le preguntaron qué hacía allí y si estaba visitando algún familiar. El hombre sacó un revolver y les apuntó. Carmen se escondió detrás del mostrador para alertar de lo que estaba ocurriendo. El sujeto se dió cuenta y le encañonó directamente a la cabeza.



El doctor Alberto López Rocha es vocal del colegio de Médicos de Madrid y víctima, como otros tantos, de todo tipo de insultos y amenazas. En más de una ocasión, pacientes y familiares le han increpado por no estar de acuerdo con su diagnóstico. Le han coaccionado e insultado. Según el doctor López Rocha, la mayor parte de las agresiones no se conocen nunca. "Se nos veja, se nos insulta y no pasa nada. Lo peor de todo, es que parece que los profesionales avergüenzan de lo que les ocurre y por eso lo mantienen en silencio".