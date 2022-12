Amor y superación personal

Tenemos nuevo libro de Federico Moccia. "Carolina se enamora". Un viaje a través de los sentimientos que tan bien sabe contar el novelista italiano. Una historia sobre la emoción que se siente al encontrar el primer amor, que también es el primer dolor, la primera desilusión que llega sin avisar.

Y luego está "No Limits", de Albert Llovera. Un esquiador de élite condenado por un accidente de esquí a una silla de ruedas que no se ha resignado. Albert ha aprendido a convivir con su discapacidad y a vencerla. ¿Qué nos cuenta en "No Limits"?, que el afan de superación puede batir cualquier obstáculo por grande que sea.