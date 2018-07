'Oigo tiros casi a diario. Hace poco mataron a siete personas'

EN TIERRA HOSTIL - RÍO DE JANEIRO

"En la favela es imprescindible entrar con un coche conocido, si vas por tu cuenta nadie sabe lo que te puede pasar". Luis es un empresario español que trabaja en uno de los suburbios más peligrosos. "Por trabajo, tengo contacto obligado con los narcotraficantes. Se lo que me cobran y si me piden algo, lo tengo que hacer, no me queda otra". Nos lleva hasta la favela donde trabaja y nos descubre todas los trucos, artimañas y secretos que utilizan los cárteles para controlar la favela. "Oigo tiros casi a diario. Hace poco mataron a siete de una vez a 50 metros de la empresa".