El funk llegó a estar prohibido por apología del crimen

EN TIERRA HOSTIL - RÍO DE JANEIRO

Sara es una joven malagueña de solo 23 años y es la única española que vive en una favela no militarizada. El funk es una música que ha llegado a estar prohibida por apología del crimen. Sus letras cantan temas que las autoridades no quieren escuchar. "Para estos chicos es la única manera de ganarse la vida. No tienen la educación básica y para ellos esto es lo más sencillo. Es muy complicado hacerles ver que hay otra manera, porque no la conocen".