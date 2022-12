El zasca de Nuria Roca a Juan del Val: "¿Quién no ha buscado a un ex en redes sociales?"

Pablo Motos ha contado una historia muy bonita en 'El Hormiguero', pero que ha dejado un momentazo entre la pareja que forman Nuria Roca y Juan del Val. Todo ha venido porque una pareja se ha reencontrado a los 60 años, los dos se quedaron viudos y se reencontraron por Facebook y se han casado.

Ante esta historia, Pablo Motos ha preguntado si han tenido un amor de juventud y Juan del Val ha contado que cuando tenía 11 años le gustaba una chica mayor que él: "Estaba perdidamente enamorado de una niña, nunca he estado más enamorado, yo vivía para ella", ha contado ante la mirada de Nuria Roca.

El colaborador del programa ha contado que antes tenía Facebook y que un día se puso a buscarla: "Esto no me lo has contado", ha dicho Nuria desatando las risas.

Finalmente, Juan Del Val ha reconocido que ella no ha envejecido especialmente bien. Ante estas palabras, Nuria Roca ha lanzado la pregunta al aire: "¿Quién no ha buscado a un ex en una red social?", ha señalado. El periodista ha querido saber más sobre está cuestión: "¿Cómo?", ha preguntado muy sorprendido. "Esto lo hace todo el mundo. Aunque solo sea por curiosidad", añade

Nuria ha señalado que: "Yo he tenido algún amor de juventud y lo he buscado en Facebook. Es una cuestión de curiosidad", ha confesado protagonizando un momentazo en 'El Hormiguero'.