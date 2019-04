Pilar Rubio y Pablo Motos llenan de luz ‘El Hormiguero 3.0’ interpretando el musical Grease

CON PILAR RUBIO

El reto de Pilar Rubio no podía ser más especial, tanto que, Pablo Motos se ha unido a nuestra colaboradora para interpretar el tema del musical Grease que tanto hemos bailado en la piel de Danny y Sandy en ‘You're the one that I want’. Presentador y colaboradora han llenado de luz el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ transportándonos a una época inolvidable. Además, descubre el reto de la próxima semana de Pilar Rubio, ¡interpretar 7 musicales en 2 minutos!