Pilar Rubio sorprende a Los Morancos con la moda 'après-ski' y las "sobrecamisas medusas"

Pilar Rubio ha llegado a 'El Hormiguero 3.0' para maravillar con nuevos conceptos del mundo de la moda.

¿Conoces el 'après-ski'? La colaboradora ha enseñado este estilismo en el que luces la ropa que te pones después de esquiar, aunque Pilar le ha puesto un toque más glamuroso con un 'babero-joya'.

Además, Pilar ha querido compartir un pequeño truco para reciclar ropa. ¿Tienes un plumas en el armario que no usas? La colabora te enseña cómo darle una segunda oportunidad a las prendas que no uses.

Para acabar, Pilar ha sorprendido con un estilo rompedor con el que ha querido "mejorar" mucho el look de Pablo Motos y Los Morancos: "las sobrecamisas medusas". Con unas pelucas de colores chillones, tanto el presentador como los invitados han desfilado por el plató de 'El Hormiguero 3.0'.

¡Descubre todas estas tendencias de moda en el vídeo!

