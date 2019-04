La historia de 'El Superabuelo'

EL HORMIGUERO 3.0 I 3 DE ABRIL

Un grupo de jubilados sufre un accidente, están bien pero sus vidas no volverán a ser lo mismo. Es la historia de Ramón y Matías que, como cada mañana, dirigen las obras. Hubo un accidente en la fábrica y los jubilados salieron volando. La radiacción afectó a sus sitema inmunológico, no estaba muerto, estaba distinto. Era mucho más fuerte. Ramón descubre un nuevo poder... podía ver a la gente en ropa interior. Descubrió también que sus muñecas lanzaban algo extraño... tapetes de ganchillo. Con esos poderes tenía que hacer algo: salvar a la humanidad. Así nació El Superabuelo. pero no estaba sólo. Matías se convirtió en el 'Chico Maravillas'. Sus superpoderes los sabremos más adelante.