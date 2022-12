El regreso de Albert Espinosa a 'El Hormiguero': "La vida es aprender a perder lo que ganaste"

Albert Espinosa tenía solo 13 años cuando fue diagnosticado con osteosarcoma, el tipo más frecuente de cáncer de hueso. El escritor ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su libro 'La noche que nos escuchamos', un libro salvavidas para todos aquellos que tengan algún problema: "He intentado hacer un libro lleno de soplos energéticos", señala.

Pablo Motos ha ido leyendo fragmentos de su libro, uno de ellos habla sobre lo importante qué es comunicarse con las personas que tienen cáncer, ya que nadie nos enseña a comunicarnos con las personas que padecen esta enfermedad: "Al final es llamarle una vez a la semana durante 18 meses que es lo que dura", asegura.

Albert, que perdió una pierna muy joven por un cáncer que padeció: "Hice una fiesta de despedida de mi pierna con 13 años y vino mucha gente importante. Me despedí tan bien de mi pierna que cuando me la cortaron no noté esa sensación de no tenerla", añade.

"He aprendido que con la mitad de lo que tienes puedes vivir"

Espinosa tiene claro que "La vida es aprender a perder lo que ganaste" y es un poco su lema de vida. El escritor asegura que tras una de sus apariciones en el programa, le llamó una chica que iba hacer despedida de hígado porque tenía cáncer: "Cuando eres pequeño miras la vida de lejos no de cerca, por eso los niños son las personas más increíbles porque siempre miran la vida de lejos", asegura en 'El Hormiguero'.

El colaborador ha contado todos los detalles de este libro que promete tocar los corazones de todos sus lectores: "No cambies nada de tu vida, ama tu caos".