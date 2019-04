Frases célebres de niños

Pablo Motos repasa junto a Nuria Roca y Juan del Val las frases más divertidas de los más pequeños de la casa. Entre ellas, se encuentran la de Mauro Iturbe de 4 años “si me dejas jugar con la consola, no te hago chantaje”. Y la de Claudia Alcanzar, de 3 años, “papá, ya soy mayor: me visto sola, como sola y hago caca dura”. Sin olvidar la de Toni Martínez, de 7 años “mamá, lo que no entiendo muy bien es por qué Dios se colecciona muertos”.