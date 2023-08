La opinión de Miren Ibarguren sobre el romanticismo: “Me dan mucha vergüenza esas cosas”

Miren Ibarguren y Pepa Charro visitaron el plató de ‘El Hormiguero’ para hablar de la última película que han hecho juntas, ‘La novia de América’, una comedia en la que las dos actrices interpretan a dos mujeres muy diferentes entre sí.

Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntarle a Miren Ibarguren si se consideraba una persona romántica, ya que su personaje en la película no lo es nada. “Si, por ejemplo, se te declara un tío con unos mariachis, ¿te gustaría?”, le planteó el presentador. ¡La cara de la actriz dejó clara la respuesta!

“Me dan mucha vergüenza esas cosas”, aseguró la actriz. Además, Miren le recalcó al presentador que su pareja la conoce a la perfección y no le prepararía sorpresas con pétalos de rosa porque sabe que no le gustan. A una cena con velitas no le diría que no. Algo es algo.

Pepa Charro, por su parte, recalcó lo feliz que le hizo poder interpretar a una villana dentro de una comedia. Es un tipo de rol al que ella no estaba acostumbrada y una experiencia que suelen disfrutar todos los actores.

