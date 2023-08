La opinión de Karra Elejalde sobre la cocina moderna de Ferrán Adrià: “Es acojonante, no sé cómo lo hacen”

Karra Elejalde, quien encarna a un cocinero en la película ‘La vida padre’, ha charlado con Pablo Motos sobre sus dotes reales para la cocina. Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido comprobar la habilidad del invitado en los fogones y descubrir lo que opina sobre la cocina moderna.

El actor ha contado su experiencia en El Bulli, el restaurante de Ferrán Adrià: "Es sorprendente", ha asegurado. Le abrieron "una cosa de estas como para el azúcar" y "sabía a paella". "Desde luego, se tiran horas en el laboratorio", ha reconocido.

Karra ha explicado que en la película "no es un pulso entre una cocina y otra", en referencia a la tradicional y la moderna. De hecho, ha asegurado que los chefs de la nueva cocina "beben de la tradicional". "No puedes deconstruir algo que previamente no está construido", ha comentado.

El presentador ha aprovechado para preguntar entonces al invitado por su plato estrella. "Un lomo de merluza en salsa koskera que la base es ajo y perejil, con unas almejas y unas cocochas en emulsión", ha revelado. Pablo Motos ha recelado de algunos de esos ingredientes, lo que ha dado pie a un curioso debate gastronómico entre los dos.

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 13 de septiembre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este jueves.