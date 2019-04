MOMENTOS EL HORMIGUERO 3.0

Vaquero ha acudido a la presentación del libro de ZP 'El Dilema' al acto han asistido algunos miembros del PSOE como José Bono, ex ministro de Defensa, José Blanco ex ministro de Fomento, Miguel Sebastián ex ministro de Industria o Trinidad Jiménez ex ministra de Asuntos Exteriores, como siempre Vaquero nos deja un vídeo lleno de humor.