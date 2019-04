MONÓLOGO DE DAMIÁN MOYA

El colaborador de El Hormiguero nos relata en un monólogo el cierre de la mítica revista. Damiá Moya entiende los recortes de Rajoy en Educación o Sanidad, pero que cierren revistas tan importantes como la Superpop o la Nuevo Vale no tiene sentido. Ahora los personajes que salen en revistas de adolescentes no son Brandon o Brenda, son los concursantes de Gandía Shore. ¡Y encima ya no hablan de guarrerías!