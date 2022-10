Jorge Salvador saca a la luz los looks más extravagantes de Pablo Motos fuera de 'El Hormiguero'

Jorge Salvador siempre acude a 'El Hormiguero' por algo, y en esta ocasión, ha sido para desvelar uno de los secretos mejor guardados de Pablo Motos. El presentador estaba vacilando a El Monaguillo por su camisa, pero el presentador ha sacado a la luz alguno de los peores looks del valenciano cuando no se encuentra en el plató: "Esto lo has tenido que comprar", ha dicho sorprendido.

Pablo, por su parte, ha contraatacado desvelando uno de los secretos mejor guardados de Jorge: sale a montar en bici... ¡pero tienen que ir a buscarle para volver a casa! ¡Haz click para ver este momentazo!