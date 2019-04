Tom Cruise regresa a El Hormiguero 3.0

Casi un año después de visitar 'El Hormiguero 3.0' con Misión Imposible 4, el actor estadounidense Tom Cruise vuelve al programa de Pablo Motos para promocionar su nueva película como actor y productor Jack Reacher. La película trata de Del autor superventas del The New York Times, Lee Child, y nos ofrece uno de sus más irresistibles héroes, de la novela a la gran pantalla, el ex militar e investigador, Jack Reacher. Cuando un pistolero acaba con la vida de cinco hombres de seis disparos, todas las pruebas apuntan al sospechoso detenido. Durante el interrogatorio, el sospechoso ofrece una nota: "¡Buscad a Jack Reacher!". Así comienza una extraordinaria búsqueda de la verdad, que enfrentará a Jack Reacher contra un enemigo inesperado, sumamente violento y que guarda un secreto.

Tom Cruise interpreta a un ex-policía militar de métodos tan expeditivos que alcanza allí donde la ley no puede llegar y a donde tanto nos gusta que nos lleven, como espectadores, cuando de acción se trata. Tom da vida a este ex policía militar que trabaja como contratista privado. Se embarcará en la ayuda de un francotirador del ejército que es injustamente acusado de un brutal asesinato.

La película se estrena en España el 11 de enero de 2013 y en EEUU se podrá ver en los cines a partir del 21 de diciembre.