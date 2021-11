Paula Badosa pone a prueba su 'ojo de halcón' tras sus fallos en Wimbledon: "Pedí 21 y acerté 0"

Trancas y Barrancas estaban deseando que llegara una tenista para poder estrenar en su sección el juego 'Ojete de halcón'. Las hormigas han puesto a prueba la buena vista de Paula Badosa porque se han hecho con el zoom más potente que han podido encontrar y la invitada tiene que adivinar de qué objetos se trata.

Antes de jugar, Paula ha bromeado con lo que le pasó en Wimbledon este mismo año: "Pedí 21 y acerté 0, no me lo podía creer". Además, no se dio cuenta de la terrible estadística hasta que acabó el torneo.

En el caso del juego de Trancas y Barrancas, son objetos muy cotidianos. ¡Juega desde casa!

