"Nos hemos sentido muy cómodos en las escenas de sexo"

"In Time", el thriller dirigido por Andrew Niccol nos sitúa en un futuro no muy lejano en el que los científicos han logrado aislar el gen causante del envejecimiento humano. De esa forma, al tener controlado ese gen, toda la población permanece estancada en los 25 años. Sin embargo, para evitar la superpoblación, se toma una decisión drástica: el dinero deja de existir y las personas ganan (y gastan) tiempo de sus vidas. De esa forma, el tiempo pasa a convertirse en moneda de cambio, y los más ricos son los que más años viven, mientras que los pobres tienen que ganarse su supervivencia con su trabajo día a día.

Amanda Seyfried y Justin Timberlake, nos han hablado de su experiencia rodando esta particular película en la que sus personajes se enamoran. Justin Timberlake se ha animado a cantarnos a capella, All you need is love. La mítica canción de los Beatles.

La química surge si te respetas y te caes bien de antemano

Según palabras de los propios actores, una de las cosas más interesantes de esta película, ha sido el reto que suponía interpretar a personas de diferentes y avanzadas edades desde un físico de 25 años.

A Amanda Seyfried le ha encantado su voz en español cuando ha visto el trailer de la película, la actriz piensa que su voz suena mucho más sexy en español.

Ambos actores han afirmado que las escenas de sexo no han supuesto un reto particular, los dos se han sentido muy cómodos. "Hay que dejarse llevar, consiste en pasar tiempo juntos, hablar de ellos y lanzarse". Aunque Justin ha comentado que también ayuda el concentrar la mirada en los ojos y no pasar del cuello hacia abajo.

Con Trancas y Barrancas, los dos actores han tratado de adivinar mediante el morphing, el actor o actriz en el que su rostro se estaba convirtiendo en un divertido juego.