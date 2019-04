Michael Robinson lo tiene claro: "Los tacos en español son fantásticos"

MICHAEL ROBINSON EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Cuando Michael Robinson llegó a España para formar parte del C. A. Osasuna, no sabía nada de español y los jugadores del equipo fueron los primeros en enseñarle los tacos más representativos del país. En cambio, el exfutbolista confesó que le "gustan los tacos en español" porque en Inglaterra no son tan expresivos. ¿Deberíamos tener un diccionario de palabrotas en castellano?