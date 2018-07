Kylie Minogue: "Mi primer beso fue en la piscina"

La australiana ha visitado el plató de El Hormiguero 3.0 para presentarnos su último disco, “Kiss Me Once” (Warner Music), editado la pasada primavera y de donde ya han salido éxitos como su primer single, “Into The Blue”, y otras canciones como “Sexercize” o “I Was Gonna Cancel”.

La cantante nos ha hablado de las fechas de sus giras en España y ha recordado con nosotros como fue el momento en el que conoció al reciente desparecido actor Robin Williams.

A continuación hemos podido ver un mensaje de positividad que el programa de El Hormiguero 3.0 ha estado grabando a lo largo de la temporada pasada con los rostros que han pasado por el programa. No os perdáis el vídeo de ' Dale la vuelta a la tortilla'

Trancas y Barrancas se han divertido con Kylie con un nuevo juego, la artista ha tenido que adivinar de que instrumento estaban hablando las hormigas pero visto con una cámara desde su interior.

The Bottle Boys versionan 'Billie Jean'

Son cuatro jóvenes daneses que llevan nueve años haciendo música con un instrumento muy sencillo; botellas afinadas con agua. Así, han actuado en más de 20 países, y han querido deleitarnos en el primer programa de El Hormiguero 3.0 con una versión del tema 'Billie Jean' de Michael Jackson.

El 'beso-juego' de Pablo Motos y Kylie Minogue

Pablo Motos quiere homenajear el nuevo disco de Kylie Minogue 'Kiss Me Once' y para ello le reta a un juego donde si no se sincronizan a la perfección, habría peligro de beso. Se trata del 'Efecto Bernoulli' donde la idea es conseguir pasar una pelota de un lado a otro mientras éstas se mantienen en suspensión con aire, únicamente con la boca. Un juego muy sensual para la primera invitada de la temporada.

El Hombre de Negro nos presenta la televisión del futuro

El Hombre de Negro nos ha presentado lo que cree que será la televisión del futuro, y ya no serán planas sino en relieve. Con la ayuda de Kylie Minogue nos ha mostrado como podría ser.

Una sandía recubierta de Line-X

El Line-X es un tipo de resina que consigue que al objeto al que se aplique se conviertan en indestructibles. De hecho, es con lo que han pintado el pentágono de EEUU para evitar posibles futuros ataques. En el programa un huevo, un ladrillo, un vaso o una gran sandía han sido los objetos elegidos para demostrar que aún lanzandolo desde grandes alturas, soportan grandes golpes.

Pablo Motos realiza el 'Ice bucket challenge' a lo grande y consigue recaudar 8.600 euros para el ELA

Pablo Motos ha retado a todo el público a realizar junto a él 'Ice bucket Challenge' (El reto del cubo el agua helada) que consiste en "mojarse" por la enfermedad del ELA. El Hormiguero 3.0 ha donado 100 euros por cada persona del público que se ha mojado y han conseguido un total de 8.600 euros que donarán a la asociación nacional del ELA.