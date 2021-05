José Ramón de la Morena recuerda su momento más feliz en la radio

Después de tantos años dedicados a la radio, casi 40, Pablo Motos ha querido saber cuál ha sido el momento más feliz del periodista en ella y le ha pedido que dijera lo primero que se le viniera a la cabeza.

"No fue solamente una pelea con García, hizo cosas buenas"

José Ramón de la Morena no ha dudado y ha contestado que fue cuando piso la radio por primera vez y llegó a su madre y le contó a quién había conocido: "No se me olvidará".

De la Morena ha confesado que todo le impactó muchísimo y ha explicado cómo influyó José María García en su carrera. ¡Vuelve a verlo!

Además, ha sido muy sincero al aclarar cómo le dices que no al sueño de tu vida.