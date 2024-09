Johnny Depp , Ricardo Darín y Laura Pausini, entre los próximos invitados de El Hormiguero

Pablo Motos ya dio un avance sobre lo que se avecinaba la próxima semana en El Hormiguero con el regreso de una superestrella de Hollywood. Sin embargo, ha demostrado tener más sorpresas bajo la manga al desvelar por completo quiénes serán todos los siguientes invitados.

Lunes: Johnny Depp y Riccardo Scamarcio

Empezamos la semana por todo lo alto con nueva visita de Hollywood. Por primera vez en El Hormiguero recibimos a Johnny Depp y Riccardo Scamarcio para presentarnos la película “Modi, three days on the wing of madness”. Depp dirige la cinta que protagoniza Scamarcio y que se presentará al día siguiente en el Festival de Cine de San Sebastián. La película narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y se basa en la obra de teatro de Dennis McIntyre, “Modigliani”.

Martes: Ricardo Darín

Continuamos con la presencia de Ricardo Darín, uno de nuestros actores favoritos. El argentino está de vuelta en nuestro país con su exitosa obra de teatro “Escenas de la vida conyugal”, que podrá disfrutarse en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 29 de septiembre y en el Coliseum de Barcelona del 2 al 20 de octubre.

Miércoles: Los Morancos

Más teatro con nuestros amigos Los Morancos. El dúo cómico arranca temporada teatral en Madrid con su espectáculo “Bis a Bis”. Estarán en el Teatro Capitol desde el 4 de octubre. En esta divertida trama carcelaria, salpicada de momentos musicales, tienen cabida personajes míticos del universo de Los Morancos y personajes de actualidad.

Jueves: Laura Pausini

Cerramos la semana con otra de nuestras invitadas más queridas: la cantante Laura Pausini. La italiana nos visita para presentarnos su nueva música y para hablarnos de la importante gira mundial que está haciendo en este 2024 y que finalizará en Italia el 31 de diciembre.