Josema Yuste: "Fingí un desmayo porque se me olvidó el texto"

Inaugruando el 2014 la primera visita que ha recibido Pablo Motos en El Hormiguero 3.0 es la de los tres actores y cómicos Josema Yuste, Felisuco y David Fernández han charlado junto al presentador sobre la obra de teatro que actualmente están representando ‘La cena de los idiotas’, que cuenta ya con su cuarta temporada en cartel.

Los acotres nos han contado anécdotas de la representación, han confesado que al llevar ya tanto tiempo en cartel ya se permiten el lujo de hacerlo más divertido "para ellos" y realizan cambios en las frases durante la función, Josema ha confesado que durante una escena donde se despide incluso llegó a hacer el famoso gesto de Raphael en el anuncio de la Lotería que tan comentado ha sido estas navidades. Después los actores han continúado contándonos algunas anécdotas muy divertidas que les han sucedido a lo largo de su carrera.

Luis Piedrahita y sus palabras Estufida, campisgas y supositores

Piedrahita nos enseña tres nuevas palabras que no deben faltar en nuestro diccionario particular: Estufida, esas estufas que no calientan. Campisgas: esos gases que salen sin avisar cuando estás orinando y por último Supositores, aquellas personas que lo único que hacen es llevar la contraría.

La Amelia: "Son un trio fenomenal"

La Amelia hace su primera aparición del año junto a Josema Yuste, David Fernández y Felisuco que han acudido a presentarnos la cuarta temporada ya de 'Cena de los idiotas' entre risas 'La Amelia' ha repasado la carrera de estos tres humoristas.

¿Cómo bebe agua un perro? y ¿Felisuco?

Hoy Marron nos trae una ciencia curiosa, quizás, ante esta pregunta,lo primero que pensamos es que con la lengua hacen alguna especie de cucharilla con la lengua, sin embargo es todo lo contrario, utilizan la parte inferior de la lengua para empujar el agua hacia dentro. Uno de nuestros invitados de la noche, Felisuco, ha hecho el mismo ejemplo para mostrarnos como lo hacen los humanos.