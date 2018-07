Enrique San Francisco: 'Me ha interesado más mi vida que ser actor'

Enrique San Francisco ha tenido que solucionar un problema con una televisión que ha tenido con Pablo Motos, el actor asegura que el presentador de El Hormiguero, 'le colocó' un televisor que no era de última generación. San Francisco nos ha presentado en El Hormiguero su obra de teatro que presenta en el teatro Maravillas, La crisis según San Francisco, un monólogo en el que repasa la actual situación económica en clave de humor.

Enrique San Francisco nos ha contado en El Hormiguero como se conserva a sus 58 años, el actor asegura que se lava todo el cuerpo con jabón lagar, no bebe agua y come cada dos días porque no sabe cuando va a volver a comer. San Francisco le confiesa a Pablo Motos que él nunca ha querido vivir como actor y ha vivido de ello, pero que lo que a él le ha gustado siempre es salir de fiesta y vivir la vida. Trancas y Barrancas han jugado con Enrique San Francisco en El Hormiguero.