Llum Barrera: "Xuso y Edurne son mi debilidad"

Edurne y Llum Barrera en El Hormiguero 3.0

El Hormiguero 3.0 ha contado con la presencia de dos de las concursantes favoritas de la actual edición de ‘Tu cara me suena’, Edurne y Llum Barrera. Aunque, también estaba prevista la visita de Santi Rodríguez, el actor finalmente no ha podido venir debido a un fuerte dolor en la espalda. Pero el actor no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer acto de presencia a través de una conexión por internet.