Dulceida explica cómo comenzó su carrera: ¿cuándo le pagaron por primera vez por su trabajo?

Aida Domènech ha visitado 'El Hormiguero 3.0' y ha confesado estar muy nerviosa. Pablo Motos ha decidido comenzar bailando la entrevista para relajar el ambiente y le ha pedido que explique quién es Dulceida.

Tras definirse, la influencer ha contando cómo comenzó su carrera en fotolog y cómo ha ido evolucionando.

Motos también ha querido saber si recuerda cuándo y cómo fue la primera vez que le pagaron por promocionar una prenda o producto.

"Yo prefiero que no me manden nada", aseguraba la invitada antes de confesar que "con tanto trabajo no das a todo".