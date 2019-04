David Guetta: "Es el show más divertido del mundo"

El más famoso DJ del planeta, David Guetta, ha sido el invitado de “El Hormiguero 3.0”. El artista francés presentó en primicia su nuevo disco, Nothig But The Beat, que sale a la venta esta misma semana. Es su quinto álbum de estudio, y con él pretende superar el éxito que consiguió con su anterior disco, One Love (2009), que fue número uno en ventas en varios países (entre ellos España) y colocó en el mercado más de 3,5 millones de copias y 15 millones de singles.

David Guetta mostró su cara más divertida y contó algunas de las mejores anécdotas que le han ocurrido en su intensa carrera como DJ y productor. Todo ello al ritmo de sus dos nuevos singles: 'Little Bad Girl', un tema en el que colabora Taio Cruz y Ludacris y que ha superado los 21 millones de visitas en Youtube, y 'Where Them Girls At', con la participación de Flo-Rida y Nicki Minaj. Este tema, lanzado el pasado mes de mayo, ha vendido más de 1 millón de descargas digitales y sobrepasa ya los 47 millones de vistas el popular canal de vídeos de Internet.