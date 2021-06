Alicia Keys cuenta en su autobiografía 'More myself: mi viaje' que uno de los días más felices de su vida fue cuando conoció a Prince. No obstante, fue un encuentro con anécdota... ¡sobre las palabrotas! Ella ha reconocido que, siendo de Nueva York, dice muchas.

Alicia ha contado que fue a su estudio. Y, cuando iba a cantar con él, el artista le puso una condición. "No sé si te lo voy a poder prometer", le dijo.

Además, Pablo Motos le ha preguntado por lo que hizo con su primer gran sueldo. Se fue de compras pero... ¿en qué se lo gastó?

¡Descúbrelo todo en el vídeo!