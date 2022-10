"Me veo más guapo sin pelo": Dwayne Johnson admite que es calvo por elección

Dwayne Johnson ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar ‘Black Adam’, su nueva película que se estrena el próximo 21 de octubre en los cines. El actor se ha enfrentado al test más comprometido de Trancas y Barrancas: ¿Tiene su propio gimnasio? ¿Sería capaz de adelgazar 40 kilos por hacer un papel que huele a Oscar?

El actor ha sido lo más sincero posible: "Si me llega al corazón lo haría y perdería ese peso, más que el Oscar, lo importante es que me guste el papel", ha señalado como se muestran en el vídeo. El actor, también ha desvelado que es calvo por decisión propia: "Me veo más guapo sin pelo", ha explicado.

También ha comentado cuanto tiempo dedica a las redes sociales y si es verdad que lee todos los mensajes privados ya que Dwayne Johson es una de las personas con más seguidores del mundo en Instagram.