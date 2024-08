La sorprendente declaración de Miguel Ángel Silvestre: "Me hicieron bullying en el colegio"

El Hormiguero contó con la presencia de dos destacados actores del ámbito español e internacional: Miguel Ángel Silvestre, quien se unió al club Platino, y Macarena Gómez. Ambos asistieron al programa para presentar su más reciente proyecto, la nueva temporada de la serie 30 Monedas.

Durante la entrevista, Pablo Motos logró que Miguel Ángel Silvestre se abriera y confesara qué superpoder elegiría si pudiera: "Me gustaría ser invisible y ser voyeur". Además, compartió una anécdota de su infancia relacionada con un acto heroico que vivió: evitó un robo en una tienda de Madrid. Mientras estaba probándose algo, notó "algo raro": "Vi a alguien tirando de un bolso y corriendo". De inmediato, salió tras él, persiguiéndolo "durante un rato".

El actor admitió que actuó de manera "muy impulsiva". Finalmente, el ladrón se agotó, dejó caer los bolsos y pudieron recuperarlos, logrando un final feliz para la situación.

Esta experiencia llevó a Miguel Ángel a hacer una confesión personal: "Cuando era pequeño, sufrí acoso escolar". Reveló que este hecho le causó "pesadillas durante muchísimos años": "A veces todavía sueño que me pegan y no sé quién es, y me despierto preguntando quién fue".

También recordó un episodio en el que un grupo de niños lo agredió, lo que le generó un bloqueo emocional ante la violencia: "Desarrollé un miedo profundo". Sin embargo, agregó que cuando presenciaba la violencia, reaccionaba con fuerza porque se veía reflejado en esas situaciones. Dejó a Pablo Motos impresionado cuando relató su reacción al ver cómo maltrataban a un perro: "Es que yo soy ese perro".

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 11 de octubre de 2023 que se ha vuelto a emitir este lunes.