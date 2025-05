La sorprendente confesión de Aitana sobre los flechazos: "Me he enamorado muy poco"

Tras la visita de Elsa Pataky, la semana de El Hormiguero ha terminado con música gracias a Aitana. La cantante ha regresado al plató a punto de sacar su disco titulado El cuarto azul. Por si fuera poco... ¡ha entrado en el Club Platino de El Hormiguero! Ha sido su décima visita.

Durante la entrevista, ha hablado de sus canciones, entre ellas 'Sentimiento natural', que habla de los flechazos. "No me he enamorado mucho, me he enamorado muy poco, me cuesta", ha asegurado la invitada.

Además, Aitana ha comentado que está con medicación desde hace unos meses: "Las emociones la siento un poquito más reguladas y eso lo noto mucho a la hora de querer a alguien". "Estoy como más serena", ha reconocido, antes de terminar confesando... ¡que sí es de flechazos!