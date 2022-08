"Soñé que estaba con Hitler": Antonio Resines cuenta su experiencia en la UCI

Antonio Resines visitó 'El Hormiguero 3.0' tras su recuperación por Covid-19. Resines enfermó y tuvo que ser ingresado en el hospital: "Me puse bastante malo, mi señora me dijo que me vio gris", contó. Tras hacerle una placa, los médicos le dijeron que tenía neumonía y aunque le pusieron el oxigeno, no le daba para respirar: "A los cuatro o cinco días me entubaron y ya no me enteré de nada", señaló.

El actor cuenta que mucha gente le ha dicho que estuvo hablando con él y que no lo recuerda: "Tengo un lapsus de seis días que no recuerdo", señala.

"Tuve muchos delirios cuando estuve en coma"

Resines contó que soñó con Hitler: "Tuve muchos sueños, delirios. Pensaba que estaba con Hitler y Mussolini", ha señalado. "Yo les llamaba Antonio, Benito y Paco", dijo entre risas.

Antonio volvió con más fuerzas que nunca después de su reciente recuperación y ha demostrado los ánimos que tiene. El intérprete comenzó el programa haciendo una contundente proclama sobre la importancia de la Sanidad Pública e incluso ha bromeado con Pablo sobre la cantidad de veces que ha tenido que acudir al hospital.

Durante el programa, recordamos a Resines como director de orquesta, y es que al actor no se le da nada mal dirigir a un montón de músicos... ¡Ha sido momentazo! Seriedad y humor, la mezcla perfecta que define a Antonio Resines que nos ha divertido durante su visita al programa.